La visione di Giacobbi | Basta con il civismo ruolo centrale ai partiti

Lorenzo, fermano, non è nuovo alla politica. È consigliere comunale. Ha militato sotto le insegne della Lega per poi passare a Forza Italia. Oggi ne è segretario. Insieme al consigliere regionale Jessica Marcozzi, domenica ha tenuto in mano il congresso degli Azzurri. Nel suo intervento, ha toccato quattro punti:, lavoro, giovani. Circolano voci insistenti di una tua candidatura a sindaco di Fermo "Mah, nessuno me lo ha chiesto, è prematuro parlarne. Quel che constato è la complessità delle dinamiche in città. Veniamo da dieci anni diche non si può scardinare all’improvviso. Va detto: ilha annebbiato un po’ ildeifermani. Quindi, il mio compito, più che pensare alla candidatura a sindaco, sarà quello di dare unad un partito come Forza Italia.