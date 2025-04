La triste ammissione di Marquez | sapeva già tutto

Leggi su Sportface.it

Arriva lada parte di Marc: il pilotagià, l’annuncio toglie ogni dubbio e fa discutere i fanDomenica è arrivata la prima sconfitta stagionale per Marcche non è riuscito a bissare quanto di buono aveva fatto nei primi due Gran Premi stagionali e vede ora complicarsi la strada verso il ritorno alla conquista di un Mondiale dopo sei anni dall’ultima volta. Lo spagnolo è inciampato in un brutto weekend tra l’altro in un circuito che conosce molto bene e che spesso lo ha visto protagonista come quello del COTA, in Texas.Il classe ’93 ha commesso un grave errore, tagliando troppo stretto su un cordolo bagnato al nono giro, finendo in terra. Una sensazione di deja vù per lui che già nel 2019 era incappato nello stesso sbaglio sulla stessa pista e allo stesso giro.