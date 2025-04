Lanazione.it - "La trasformazione digitale sostenibile"

Un brand pensato per accompagnare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione, focalizzandosi sulla sostenibilità, la compliance normativa e l’efficientamento energetico. A lanciarlo è Var Group, Digital integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali. Si chiama SustainIT. Il team di SustainIT, composto attualmente da 50 persone, è specializzato nell’offrire soluzioni integrate e scalabili per la gestione dei dati aziendali, aiutando le imprese a ottimizzare i loro processi, migliorare la loro trasparenza e ridurre l’impatto ambientale. Il punto di partenza è l’importanza di integrare la sostenibilità in ogni fase del processo produttivo, a partire dalla gestione e analisi dei dati. Si può risparmiare tra il 10% e il 25% sui costi energetici, evitare in media emissioni di 17mila tonnellate di Co2 e risparmiare oltre 40GWH di energia in un anno se si monitora e gestisce con tecnologie avanzate il proprio consumo energetico – spiega un anota –.