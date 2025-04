Lanazione.it - La Toscana mai vista, nuovo video di Bigliazzi con Dante e Leonardo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 1 aprile 2025 –dopo Arezzo ci riprova con la, e l’intelligenza artificiale spedisce una sorprendente cartolina di un minuto e mezzo dalla regione. Potere nelpubblicato ieri dal titolo Lacon gli occhi di un bambino. Cosìda Vinci pilota un drone insieme a Monnalisa,si fa un viaggio in treno, sopra e sotto la torre di Pisa crescono tulipani, i delfini nuotano sull’Arno diretti a Ponte Vecchio e un bambino gigante legge appoggiato alla cupola del Brunelleschi a Firenze, in piazza del Campo c’è un dinosauro, per fortuna dei senesi erbivoro. Nel centro storico di Arezzo invece si aggira un minaccioso T rex, sempre alla nostra città viene dedicato l’omaggio al film premio Oscar La vita è bella. Scacchi giganti appaiono sulla terrazza Mascagni a Livorno, palombari alle terme di Saturnia, un gigante legge La Nazione nella piazza ovale di Lucca, i robot spostano blocchi giganti dalle cave di marmo di Carrara, e ancora il mare, il carnevale di Viareggio, il vino che fa crescere grappoli di barba al vignaiolo, e poi l’olio extra large, i pani appena sfornati che diventano guantoni da boxe, il neonato immerso nei cantucci.