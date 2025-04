Amica.it - La tendenza moda quiet outdoor è la nuova evoluzione del quiet luxury: abiti tecnici, colori naturali, linee pulite. Dal brunch in città al sentiero in montagna, lo stile si fa minimal e funzionale

Leggi su Amica.it

In principio fu il: cashmere invisibile,, palette neutre, silhouette rilassate. Un modo per vestirsi con capi di lusso senza dare nell’occhio. Oggi quella stessa filosofia si sposta su nuovi terreni: sentieri, colline, paesaggi innevati e strade cittadine percorse con passo leggero. Così nasce la, l’(e fashion) del lusso silenzioso. Un trend che prende il meglio del mondo– performance,tà, praticità – e lo fonde con l’eleganza essenziale dellopiù raffinato.Nel 2025 laè un modo di vestire che accompagna escursioni nella natura come unin, un weekend in baita come una passeggiata con il cane.