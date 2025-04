Lanazione.it - La storia nel futuro. Hub dell’innovazione nei Vecchi Macelli. E l’Arena cresce ancora

di Gabriele Masiero PISA Mezzo milione di euro per realizzare nell’area degli exil Centro per l’innovazione del Mediterraneo, ovvero un luogo per favorire lo scambio istituzionale, economico e culturale tra le regioni del nord Africa e a potenziare il ruolo della Toscana come uno dei principali hub europei. "Metteremo a terra un finanziamento regionale - ha spiegato ieri in consiglio comunale il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - che prevede anche un progetto per rifunzionalizzare alcuni spazi già presenti e lo faremo concertando con tutte le componenti interessate le soluzioni migliori. Ma di sicuro spenderemo e valorizzeremo al meglio queste risorse pubbliche". La decisione (e quindi il conseguente investimento) è una delle principali voci di spesa contenuta nella variazione di bilancio ieri con i voti della maggioranza e le precisazioni di Latrofa hanno un destinatario preciso, pur se implicito, ovvero il capogruppo del Pd, Matteo Trapani, che aveva chiesto lumi proprio suldel Centro per l’innovazione del Mediterraneo e auspicando che "potesse trovare adeguata collocazione eventualmente anche all’interno della stessa area urbana identificata dall’atto regionale, valorizzando appunto la vocazione all’innovazione già presente nei, senza interferire tuttavia con la sede e le funzioni del museo del calcolo, attualmente in fase avanzata di riallestimento".