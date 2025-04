Iodonna.it - La storia dell'amicizia fra un comico affetto da demenza e una giovane ragazza

In onda in prima tv questa sera su Rai 3 alle 21.20, Stai con me oggi? è una commedia con protagonisti il leggendario Billy Crystal e Tiffany Haddish. Laruota attorno a undasenile che trova nell’con unala voglia di continuare a vivere. Un film che, purtroppo, scivola a volte nel patetico ma impreziosito dalla grande (e commovente) interpretazione di Crystal. Meg Ryan e Billy Crystal ricreano la scena cult di “Harry ti presento Sally” dopo 35 anni X Leggi anche › Bruce Willis èda: l’annuncio social di Demi Moore e tutta la famiglia Stai con me oggi?, la trama del film stasera su Rai 3Charlie (Billy Crystal) è autore di una trasmissione tv di satira.