Ilrestodelcarlino.it - La stilista Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 1 aprile 2025 –, caso die minacce: chiesto il rinvio a giudizio. Al termine di accertamenti della Squadra Mobile bolognese, laè stata accusata di una serie di comportamenti persecutori che avrebbe messo in atto ai danni della sua ex collaboratrice e amica, convinta che avesse una relazione col suo compagno. “O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena". Questo il messaggio che lae imprenditrice avrebbe inviato alla sua ex consulente. Secondo la Procura di Bologna, avrebbe anche tentato di screditare la donna in diversi modi, sia in pubblico che in privato. Gli sviluppi giudiziari Qualche mese fa si sono chiuse le indagini sulla vicenda e ora il pm Luca Venturi ha chiesto il rinvio a giudizio dellaper minacce, molestie e comportamenti atti a screditare la persona.