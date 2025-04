Lanazione.it - La stagione agonistica del Campionato Italiano Regolarità Gruppo 5 si aprirà nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 aprile a Castiglion Fiorentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12024 – Ladel5 sineldi5 e, scelta anche per onorare la memoria di Sandro Botti, membro del Comitato Moto Epoca. Il percorso è di circa 45 chilometri con 3 prove speciali due cross test e un enduro test. Ladei regolaristi italiani e? alle porte. Il primo incontro andrà in scena5 econ l’organizzazione del Motoclubintitolato a Fabrizio Meoni. Si prevedono oltre 300 centauri sulla “linea” di partenza dianche se già da venerdì 4diventerà “l’ombelico del mondo” dei motociclisti. “La gara si svolgerà lungo un percorso studiato ad hoc per le moto d’epoca da, capace di appagare la voglia di tornare in sella, dopo la pausa invernale, dei centauri vintage.