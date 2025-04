Linkiesta.it - La solidarietà russoverde a Le Pen, e la sagra del vittimismo sovranista

Le coincidenze: Russia e Lega all’unisono corrono in soccorso di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata a quattro anni di reclusione, due con braccialetto elettronico, e a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata per gli impieghi fittizi al Parlamento europeo. Le Pen, in prima serata sul canale francese TF1, ha definito la sua condanna una «sentenza da regime autoritario» che, a suo dire, ha violato lo Stato di diritto.Le Pen era accusata di appropriazione indebita di fondi pubblici: gli assistenti parlamentari europei, tra il 2004 e il 2016, in realtà lavoravano per il partito in Francia e non per gli eurodeputati a Strasburgo o a Bruxelles. Evidentemente, i soldi europei piacciono ai sovranisti quando servono per utilizzarli a casa propria.