La segue sotto casa e tenta di violentarla nell’ascensore 39enne salvata dai vicini di casa Caccia all’uomo nel quartiere Marconi a Roma

Unaera appena tornata aquando è stata seguita nell’androne del palazzo dove abita da un giovane che hato diin ascensore. Ha urlato, e le sue urla hanno richiamato l’attenzione deidiche sono subito intervenuti mettendo in fuga l’uomo. L’episodio, riporta il Corriere della Sera, è avvenuto ieri sera nella zona di viale, a. La vittima è stata sentita dagli investigatori della polizia che stanno effettuando ricerche in zona. Nel 2024 sono state denunciate circa 500 violenze sessuali nella Capitale. La donna,choc, è stata interrogata dagli agenti del commissariato San Paolo e della Squadra mobile. Ha lesioni superficiali al collo e ha ricevuto una medicazione in ospedale. Acquisiti anche i filmati di alcune telecamere di vigilanza del, che potrebbero aver ripreso l’arrivo e la fuga del ricercato.