La scommessa del centro Ecco il Patto della Mercanzia | Insieme per la rinascita

Legge una fiaba di Camilleri il presidente di Confcommercio Perugia Michele Biselli. La Confederazione, con i suoi singoli associati, "è pronta a fare la sua parte", come il colibrì con la goccia d’acqua sulle spalle, in soccorso alla foresta che brucia. I commercianticittà si sono riuniti ieri al Nobile Collegioper mettere sul tappeto i grandi temi dele costruire un percorso condiviso per il suo rilancio. Erano duecento anni che gli imprenditori non si riunivano nel luogo simbolostoria economica e sociale di Perugia. La sceltasede non è stata dunque casuale: Confcommercio ha voluto evidenziare il ruolo centrale del settore nello sviluppo urbano, sociale e demografico. All’incontro, scandito dalla sabbia delle clessidre, sono intervenuti, la sindaca Vittoria Ferdinandi, gli assessori Andrea Stafisso (commercio) e Fabrizio Croce (città storica).