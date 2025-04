Palermotoday.it - "La salute non è una merce": presidio lunedì 7 aprile davanti all’assessorato della Salute

Leggi su Palermotoday.it

In occasioneGiornata europea contro la medicina commerciale e la mercificazione, alle ore 10, il Forum per la sanità pubblica di Palermo e provincia organizza undi denuncia, con conferenza stampa, in piazza Ottavio Ziino, di fronte