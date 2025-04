Ilrestodelcarlino.it - La Rollergreen brilla ai campionati regionali di pattinaggio velocità

Domenica 30 marzo sul circuito della Fortitudo a Fabriano, laSan Benedetto è stata protagonista aidi. Tra i giovanissimi spicca il bronzo di Riccardo Cianci, alla sua prima gara. Bene anche Virgili, Princeputu, Benvenga, Ricci, Rosati, Natiqi e Norlatti. Nelle categorie superiori, argento per Marzia Pirillo, poi il trionfo di Alessandro Mori con due ori. Successo anche per Benedetta Ricci nella 3000 a punti. Victoria Rosati conquista il podio dopo uno stop per infortunio. Argento per Julia Libetti, che chiude con un oro in team sprint insieme a Ricci. Citati anche Pirillo, Traini e Masi. Al termine della manifestazione, grande soddisfazione è stata espressa dal direttore tecnico del settoreGessica Palestini e dal presidente dellaGiovanni Anselmi, che hanno rivolto sorrisi e complimenti a tutti gli atleti per l’impegno e i risultati ottenuti.