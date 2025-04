Riminitoday.it - La Rivierabanca fa spesa in serie A1 e si rinforza, colpo sul mercato in vista del finale di stagione

Leggi su Riminitoday.it

Un innesto dal piano superiore per ildidella. Rinascita Basket Rimini ha annunciato nella giornata di martedì (1 aprile) di aver raggiunto un accordo per il trasferimento in biancorosso di Luca Conti, esterno classe 2000 proveniente dalla Guerino Vanoli Cremona.