La Regione Campania investe sull'inclusione: due progetti per giovani con autismo nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiLa, Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, ha appena comunicato l’ammissione a finanziamento di dueper l’inclusione sociale e lavorativa dicon disturbo dello spettro autistico, residenti nel territorio della provincia di Benevento.Le Cooperative sociali Onlus Oltre le Mura, diretta dalla dr.ssa Carmen Cenicola e Bartololongo diretta dal dr. Italo Montella, hanno accolto favorevolmente l’accorato appello della Presidente dell’APS Insieme Per, la sig.ra Apollonia Botticelli, volto a costruire sul territorio di Benevento una rete istituzionale per l’inclusione dei soggetti con. Entrambi gli interventi si collocano all’interno di iniziative già avviate presso il Dipartimento di Salute Mentale e l’Ambito sociale, potenziando e migliorando la qualità dei servizi già offerti in favore di adulti con disturbo dello spettro autistico.