Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 Aprile 2025: Ayala Vuole Mandare Martina In Convento!

Ladal 7fa una nuova proposta a Curro, dicendogli di essere disposto aintirandola fuori dal sanatorio. Jana e Manuel si incontrano di nuovo!Laprosegue e, nella settimana dal 7, al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente. Infatti Curro sfiderà apertamente, ma il conte sorprenderà il ragazzo con un asso nella manica. Infatti gli dirà che, sepotrà uscire dal sanatorio ma solo per andare in. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Virtudes perde il suo lavoro dal parroco e questo la scoraggia ancora di più. Infatti non ha più senso la raccolta fondi per il suo bambino se lei neppure lavora.