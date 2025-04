Game-experience.it - La produzione della serie TV di Tomb Raider di Amazon Prime Video sta affrontando dei problemi?

LaTV di, prodotta dae annunciata nel 2019, sembra trovarsi in un limbo produttivo. Dopo anni di attesa e milioni di dollari investiti, il progetto non ha ancora fatto passi concreti. Phoebe Waller-Bridge, nota per Fleabag, è stata incaricata di sviluppare la, ma, nonostante le dichiarazioni ottimistiche di, non esiste ancora una sceneggiatura definitiva. Laha attraversato due stanze degli sceneggiatori senza risultati tangibili e, secondo un recente report di Matthew Belloni su Puck, lo sviluppo sembra essersi arenato.Stando a quanto riportato da GameRant, il progetto, supervisionato dall’ex dirigenteMGM Jen Salke, ha subito numerosi rallentamenti. Waller-Bridge aveva dichiarato entusiasmo per, un franchise a cui è molto legata, ma la sua agenda piena potrebbe aver influito sui ritardi.