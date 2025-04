Amica.it - La nuova Pamela Anderson in “The Last showgirl” di Gia Coppola

(askanews) –, in una veste totalmente inedita, è la straordinaria protagonista del film di GiaTheShowgirl, nei cinema dal 3 aprile. Shelly, ballerina di Las Vegas con un passato fatto di applausi e grande pubblico, è costretta a lasciare il palcoscenico dove si è esibita per 30 anni perché quello spettacolo non funziona più. Lei, che per amore della sua arte e delle luci della ribalta ha fatto scelte complicate nella vita, si ritrova come molti altri americani, senza lavoro, senza assicurazione sanitaria, senza prospettive.Gia, nipote di talento di Francis (suo nonno) e di Sofia (sua zia), ha raccontato: «Capita spesso che le donne perdano il lavoro proprio a causa della loro età, specialmente quando il loro reddito dipende dall’aspetto fisico. Ma poi la bellezza è una cosa talmente soggettiva, chi può dire che dopo una certa età non hai più il diritto di essere guardato? A me piaceva mostrare tante sfumature diverse della storia di Shelly».