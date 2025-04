Lanotiziagiornale.it - La mozione 5S contro il riarmo manda in frantumi il Pd, partito l’assedio dei riformisti a Schlein

Un sasso che può provocare più di una valanga. Sia neldemocratico, come al solito diviso su tutto, sia nella Lega, smascherando il suo pacifismo di facciata. È lal’appoggio al piano dieuropeo “ReArm Europe/Readiness 2030” depositata alla Camera dal Movimento Cinque Stelle, che, prima ancora di arrivare in aula (sarà discussa il 7 aprile), sta già facendo sentire pesantemente i suoi effetti.Lariapre la querelle nel PdNeldi Elly, infatti, ha riaperto quella ferita solo marginalmente sanata dopo il voto di Strasburgo e Bruxelles del mese scorso, quando 11 eurodeputati votarono sì solo ad alcuni passaggi del Libro bianco suleuropeo e si astennero sul documento, mentre altri 10 – da Pina Picierno ad Alessandra Moretti – spingevano per un’adesione viscerale al piano da 800 miliardi per le armi di Ursula von der Leyen.