Feedpress.me - La morte di Noemi Fiordilino, investita dal 32enne originario di Grisolia Vincenzo Crudo: era ubriaco e col piede ingessato

Leggi su Feedpress.me

Era accovacciata in mezzo alla strada per prestare soccorso a un coniglietto ferito, investito poco prima dall’auto guidata dal fidanzato. I due giovani si erano fermati per aiutarlo e cercavano una clinica veterinaria, quando, 20 anni, è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva a forte velocità. L’impatto l’ha sbalzata per circa cinquanta metri. La ragazza è morta.