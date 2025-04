Ilnapolista.it - La Mls ha dato il Daspo alla guardia del corpo di Messi, non potrà più “difenderlo” in campo

Leggi su Ilnapolista.it

La Mls haildeldi, nonpiù entrare inLadeldi Lionel, il franco-tunisino Yassine Cheuko – famigerato già da un po’ per i suoi allenamenti incredibili che mette sui social – ha rivelato che il campionato americano (la Mls) gli ha proibito di entrare sul terreno di gioco. Lo hanno Daspato, insomma. Nonpiù proteggere la sua star dagli invasori di.“Non pattuglierà più lungo la linea laterale come un assistente arbitro e non sceglierà più sprint sul”, scrive Rmc. “Una decisione che rende questo specialista di arti marziali miste diventato famoso sui social network un po ‘ cauto per i suoi interventi fulminei sui fan che saltano sulper scattare una foto con Lionelo abbracciarlo. Spiega di aver visto esplodere il suo lavoro dal suo arrivo negli Stati Uniti con: conta 16 interventi in venti mesi, contro i sei in sette anni di carriera in Europa.