La mia pelle urla e chiede aiuto | Gaia si mostra senza filtri e parla del suo sfogo cutaneo

La cantante condivide il suosu Instagram e manda un messaggio di self-loveGozzi ha scelto dirsi così com’è,paura. In un reel su Instagram, la cantante di Chiamo io, chiami tu – già virale con il balletto firmato Carlos Diaz Gandia – ha condiviso un momento di vulnerabilità: il suo viso segnato da un forte. “La mia”, ha scritto la 27enne, spiegando che sta attraversando un periodo molto intenso.Acne da stress: un problema comune, anche per chi sembra avere tuttoNon è la prima volta chedi acne da stress. In un’intervista a Cosmopolitan aveva già raccontato di convivere con questo problema: “Sto imparando ad amarmi anche nei giorni in cui ho l’acne. Se io mi piaccio, non me ne frega niente di cosa mi dicono gli altri”.