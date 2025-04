Bergamonews.it - La mamma di Sara Centelleghe: “Mi aspetto la pena più alta, anche se nulla potrà ridarmi mia figlia. Era una ragazza d’oro”

Leggi su Bergamonews.it

Costa Volpino. “Milapiùpossibile – sussurra con un filo di voce -.se, alla fine,mia”. A parlare è Marilisa Gambarini, ladi, la 18enne uccisa il 26 ottobre 2024 nell’appartamento che condividevano in via Nazionale a Costa Volpino. A porre fine alla sua giovane esistenza Jashandeep Badhan, 20enne di origini indiane che abitava a qualche metro di distanza. “Penso al terrore che avrà vissuto”. Ciò che è successo “non ha alcun senso – ripete la madre -. Lo conosceva solo di vista”.Quattro mesi dopo, il pubblico ministero Gianpiero Golluccio ha chiuso ufficialmente le indagini. Badhan, in carcere a Pavia, deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato. Aggravato dall’avere agito con crudeltà, gli contesta il pm.