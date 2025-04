Ilgiorno.it - La luganega di Monza e l’oca di Lomellina entrano nel menu dei prodotti agroalimentari tradizionali

Con l'ingresso dell'Oca die dellaDii Pat, ovvero i, riconosciuti in Lombardia salgono a quota 273. Si tratta di un riconoscimento importante perché i Pat sonoinclusi in un elenco, istituito e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole con la collaborazione delle Regioni. Lo stesso Ministero ha poi anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all'estero. In Italia i Pat sono 5717 guzziColdiretti Lombardia ha reso noto che l’elenco nazionale, che censisce idella tavola ottenuti secondo regoleconsolidate da almeno 25 anni, è stato aggiornato. A livello italiano – precisa l’associazione di categoria, – si contano ben 5717registrati.