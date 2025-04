Lettera43.it - La lettera di Garrone sul suo futuro al Gruppo Sole 24 Ore e le altre pillole del giorno

Dopo i mal di pancia per il mancato accantonamento dell’ad uscente Cartia d’Asero sulla richiesta di 68 milioni di indennizzo della Digit’ed di Canzonieri sul tema formazione e il mancato ok al bilancio in cda, il presidente del24 Ore Edoardonon aveva altra scelta: no a un secondo mandato. E ora ha motivato così questa sua decisione di cui tanto si è parlato, ripercorrendo la sua storia: «Nel 2018 ho accettato l’onere di presiedere il24 Ore che stava attraversando, come noto, un periodo di crisi da lungo tempo. Dopo sette anni di impegnativo lavoro ilè stato risanato e ora guarda alcon rinnovata serenità. Questo anche grazie alla professionalità, all’impegno e alla passione di tante persone dell’azienda. Purtroppo, negli ultimi mesi all’interno del consiglio di amministrazione si sono verificate pesanti divergenze in particolare sulla politica di bilancio, in relazione a mancati accantonamenti per una vertenza giudiziaria in corso.