Iltempo.it - La lastra ai polmoni, le analisi e le buone notizie: come sta davvero Papa Francesco

Leggi su Iltempo.it

Unatoracica, eseguita nei giorni scorsi, «ha mostrato un lieve miglioramento del quadro infettivo polmonare» di. A renderlo noto è la sala stampa della Santa Sede in un briefing stampa sulla convalescenza del Pontefice a Casa Santa Marta. I miglioramenti proseguono e si registrano anche dalledel sangue, i cui valori sono nella norma. La situazione medica continua quindi a essere «stazionaria».«è di buonumore» e a Santa Marta segue le «regole» dei medici indicate dopo il ricovero al Gemelli. Le disposizioni comprendono anche la fisioterapia respiratoria, grazie alla quale vi sono «miglioramenti nella voce» e la fisioterapia motoria attiva. «La mobilità in un paziente di 88 anni che ha avuto una lunga ospedalizzazione è lenta», fa notare la sala stampa vaticana.