La giovanissima star dei social nelle scuole contro l' anoressia

AGI - Valeria ha solo 22 anni e un viso ancora da ragazzina, ma è una vera e propriadel mondo. Approdata sul web da, oggi ha 3 milioni di follower su Tik Tok, 1,3 milioni su Instragram e 790.000 iscritti al suo canale YouTube. Dentro il suo passato si nasconde però un grumo di dolore, quello che lei chiama "un mostro che generava brutti pensieri". È il 2016 e Valeria ha poco più di 13 anni. Da un po' non sta bene, e le viene diagnosticata una forma grave dinervosa. Quando i medici decidono di ricoverarla è arrivata a pesare 36 chili e a sopravvivere con una frequenza cardiaca di 38 battiti. "Quando mi sono ammalata - dice - non ero davvero consapevole di cosa stesse accadendo. Rispondevo sempre 'va tutto bene'. E invece non andava tutto bene: dentro avevo quel mostro che mi faceva fare cose non razionali".