La frenata dei contratti a tempo indeterminato

I posti di lavoro continuano a crescere. Gli ultimi dati Istat dicono che lo scorso febbraio si sono registrati quarantasettemila occupati in più in un mese, oltre mezzo milione in un anno (+567mila), toccando il nuovo record di 24,332 milioni. Ma in un momento di grande incertezza economica, nazionale e internazionale, i– che finora hanno guidato la crescita del mercato – subiscono per la prima volta un chiaro rallentamento. A crescere in un mese sono quasi unicamente i lavoratori autonomi, con 34mila unità in più su quarantasettemila. Seguiti a distanza daia termine, novemila in più in un mese. Istabili, invece, sono solo tremila in più.Con i quaranta tavoli di crisi aperti al ministero delle Imprese, nelladi febbraio deipuò aver giocato un ruolo anche l’effetto cassa integrazione in aumento nell’industria.