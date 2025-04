Lanazione.it - La fattoria didattica Bongi apre le porte alle scuole e inaugura nuovo spaccio

Lacresce e fa. scuola. Ora c’è anche una sede per l’attività sociale rivoltascolaresche nell’azienda agricola della famiglia, attiva dal Settecento in località Porciglia, vicino a Pratolungo di Fivizzano. Oltre a unpunto vendita più grande. La “scuola” è una struttura all’interno dellache ha la forma a ferro di cavallo tipica delle case rurali toscane, con all’interno chiesa consacrata e tombe di famiglia. E’ attrezzata per accogliere scolaresche e svolgere visite guidate. "Portiamo gli studenti a vedere le fasi salienti del nostro lavoro con gli animali – spiega Francesca– e i vari processi di trasformazione dei prodotti. A maggio è già previsto l’arrivo di diverse scolaresche delle medie e delle elementari del territorio. Sarà per me una grande soddisfazione accoglierli nel nome della mia famiglia che da secoli, mantiene produttiva la".