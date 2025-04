Ilfattoquotidiano.it - La famiglia e i colleghi di Sara Campanella sul fermato: “Mai stati fidanzati, lei lo rifiutava”

A detta di parenti,e amici, la studentessa 22enne uccisa a Messina, non aveva mai avuto una relazione con il giovanedai carabinieri per il suo femminicidio. “Non erano mai, non diffondete notizie false” dice lo zio della vittima, fratello del padre. La giovane donna, che studiava il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, anche secondo gli stessinon ricambiava quello che appariva un interesse a senso unico.“Era lui a volere lei ma lei lo” confermano gli altri studenti. Al momento non si sa se la ragazza si sentisse in pericolo, certo è che prima di essere aggredita a coltellate alla fermate dell’autobus, aveva inviato un messaggio a una amica per dirle che era sicura di essere seguita da lui.Lui, il presunto assassino, è uno studente della stessa facoltà, e si comportava come uno stalker: “Lui un tipo molto silenzioso.