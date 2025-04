La disoccupazione scende al 59% a febbraio | ai minimi dal 2007 Merito soprattutto delle donne

Quotidiano.net - La disoccupazione scende al 5,9% a febbraio: ai minimi dal 2007. Merito soprattutto delle donne

Roma, 1 aprile 2025 – Cala lae aumenta il numero di occupati in Italia. A certificarlo sono i numeri diffusi dall’Istat per il mese di. Il tasso diinfatti al 5,9% (dal 6,2% di gennaio) aidopo aprile(era al 5,8%). I disoccupati diminuiscono di 79mila unità su gennaio e di 342mila unità su2024 e scendono a quota un milione 517mila. Non solo a2025 si registra un aumento di 47mila occupati su gennaio e di 567mila unità su2024. Il numero di occupati è salito a 24 milioni 332mila. Lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione sale al 63%. Aaumental'occupazione femminile (+84mila unità sul mese precedente) rispetto a quella maschile (-37mila unità). E si concentra sulleanche l'aumento su base annua con 315mila occupate in più a fronte di 252mila occupati in più tra gli uomini.