Liberoquotidiano.it - "La data delle elezioni": Zelensky ribalta il quadro

Il presidente ucraino Volodymyravrebbe convocato una riunione la scorsa settimana per dare istruzioni al suo team di organizzare un'elezione presidenziale dopo un cessate il fuoco completo, che gli americani ritengono di poter imporre entro la fine di aprile. Lo ha riportato l'Economist secondo cui una prima conferma potrebbe arrivare prima o intorno al 5 maggio, la scadenza per un voto parlamentare per estendere la legge marziale, che scade l'8 maggio. L'annullamento della legge marziale e una prima fase necessaria per avviare un processo elettorale. Le fonti differiscono sulla tempistica esatta, ma la maggior parte afferma chesta puntando all'estate. La legge richiede almeno 60 giorni per la campagna elettorale, quindi la prima possibilità sarebbe l'inizio di luglio.