Ilfattoquotidiano.it - “La cosa più bella delle interviste televisive? Condividere scoperte di belle menti meno conosciute. Come quella di Michela Murgia, che mi manca molto”: parla Daria Bignardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il nuovo podcast si chiamarne Tra Amici e lo fa con Silvia Righini e Stefano Sgambati:ha raccontato a Vanity Fair che “finita l’esperienza dei quattro anni insieme a Radio Capital, con Silvia e Stefano ci siamo detti che dovevamo inventarci qualper continuare a sentirci ottanta volte al giorno e divertirci insieme: proprio in quel momento One Podcast ci ha proposto di fare un podcast di libri e ci siamo andati a nozze”. Durante la chiacchierata, la giornalista e conduttricedi libri che non ha amatoCambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin (“Era un libro lunghissimo e non mi aveva convinto, mi era sembrato artificioso, scritto a tavolino”), a libri che con il passare del tempo non si leggono più: “Le cose brutte e noiose. Aggiungo, però, che quando si è più giovani si riescono a leggere certi polpettoni che da adulto non leggeresti mai”.