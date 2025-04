Metropolitanmagazine.it - La condanna di Marine Le Pen ha gettato nel caos il Rassemblement National

Ieri, lunedì 31 marzo, il Tribunale di Parigi ha giudicato colpevoleLe Pen di appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo,ndola a quattro anni di carcere, al pagamento di una multa di centomila euro e all’ineleggibilità per cinque anni. Quest’ultima pena, in particolare, sta creando enormi difficoltà al, il partito di estrema destra di cui l’ex deputata è leader incontrastata da anni. L’impossibilità di concorrere per un lustro a elezioni locali e nazionali rende incerto il futuro politico della donna, così come quello dei suoi collaboratori. Le Pen era infatti la candidata ufficiale del RN alle presidenziali del 2027 e risultava tra i favoriti per la vittoria; a seguito del verdetto, però, è tutto da rifare.Gli avvocati della donna hanno già annunciato un ricorso contro la sentenza, ma è improbabile che si riuscirà ad avere un processo di appello entro il 2027.