La comunità avellinese piange la scomparsa di Fabio D'Alessandro

Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo della notizia delladi. Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia. Anche se non c’è stato modo di approfondire la nostra conoscenza e nonostante le strade politiche abbiano preso inevitabili biforcazioni diverse ho sempre rispettato la persona, la sua genuinità, il suo impegno incondizionato per la causa a cui era dedito. Ricordo in particolare la sua premura per la zona di Picarelli che si espletava in un costante sollecitudine nell’attenzione ai problemi della. Che la terra ti sia lieve”. Così in un post l’ex deputato irpino e sottosegretario agli Interni del Movimento % Stelle, Carlo Sibilia, dopo ladi, ex consigliere comunale e punto di riferimento per la, in particolare della frazione Picarelli.