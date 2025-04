Metropolitanmagazine.it - La Cina minaccia Taiwan: “Indipendenza vuol dire guerra”

L’esercito cinese ha dichiarato di aver lanciato martedì esercitazioni su larga scala nelle acque intorno a, per mettere in guardia l’isola che un’eventuale dichiarazione diavrebbe conseguenze. Le esercitazioni congiunte coinvolgono forze navali, aeree, terrestri e missilistiche e vogliono essere un “severo avvertimento e un forte contenimento contro l’di”, secondo Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione. “L’disignificae promuovere l’disignifica spingere il popolo diin una pericolosa situazione di conflitto armato”, ha affermato in una dichiarazione Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari di, che supervisiona le politiche del Partito comunista cinese nei confronti dell’isola.