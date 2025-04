Thesocialpost.it - La Cina avvisa il mondo: “L’indipendenza di Taiwan significa la guerra”

Oggi laha lanciato un avvertimento forte, dichiarando che qualsiasi tentativo di garantirediporterà a una “”, mentre il suo esercito annunciava manovre militaritive vicino all’isola.“diconflitto, e promuovere tale indipendenza vuol dire mettere il popoloese in una situazione di grave pericolo”, ha affermato Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari di, l’agenzia che coordina le politiche del Partito Comunista Cinese nei confronti dell’isola.Leggi anche: Sara Campanella uccisa in strada a Messina, l’ultimo vocale: “So che lui mi segue”Nel frattempo, l’esercito cinese ha dichiarato di aver iniziato esercitazioni militari intorno a, definendole “un severo avvertimento e una deterrenza potente” verso quelli che Pechino considera i separatisti dell’isola.