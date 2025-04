Arezzonotizie.it - La Chimera Nuoto festeggia sei medaglie tricolori con Sofia Napoli

Leggi su Arezzonotizie.it

Unada record ai Criteria Nazionali Giovanili. La manifestazione di Riccione, valida come campionato italiano invernale, ha visto come assoluta protagonistadel 2010 che ha conquistato un oro, due argenti e tre bronzi, per un totale di seinella categoria.