Secoloditalia.it - La Casa Bianca annuncia il discorso di Trump per il “Liberation day”: «Dazi con effetto immediato»

Lahato undi Donaldper le 22 di domani, le 16 in Italia, in occasione dell’evento “Make America Wealthy Again”, che si terrà nel Rose Garden della residenza. La notizia è stata data senza aggiungere ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni, ma la data e i successivi commenti della portavoce dellaKaroline Leavitt non lasciano dubbi sul tema: i. Il 2 aprile, ribattezzato daday”, è la datata da tempo per la loro entrata in vigore.L’attesa per l’annuncio disuiQuella di domani sarà una delle «giornate più importanti della storia americana moderna», ha detto Leavitt, parlando ai giornalisti da una sala Brady Briefing particolarmente affollata alla vigilia del giorno della liberazione dell’economia americana,to da Donald