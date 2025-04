Gamberorosso.it - La Carnia nasconde alcune grandi paste ripiene (dolci e salate): dai tražlikrofi ai cjarsons

Leggi su Gamberorosso.it

A Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, il progetto “GO! Pasta” (tutti gli appuntamenti nel sito dedicato) celebra la pasta ripiena, patrimonio gastronomico dell'Alto Friuli e della regione Goriška, che include specialità come io gli idrijski žlikrofi che oggi affrontano difficoltà legate alla promozione e al coinvolgimento delle nuove generazioni per la loro diffusione. Da Palazzo Lantieri, edificazione difensiva del XIV secolo, sono passati da Maria Theresa d’Austria a Napoleone, come pure esponenti della cultura, da Goethe a Goldoni. La storica dimora oggi offre al pubblico una collezione diartisti contemporanei grazie alla munificenza dei nobili Carolina Lantieri e il consorte Niccolò Piccolomini, anch’egli artista. Spesso ci si interroga sulla validità del binomio arte e gastronomia ed è innegabile che i più famosi chef italiani siano oggi considerati quasi alla stregua deiartisti.