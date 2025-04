Ilrestodelcarlino.it - La cantina Medici lancia il ‘Concerto 2024’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata presentata ieri l’ultima annata del Lambrusco Concerto dellaErmete di Gaida di Reggio che partirà per essere distribuito e bevuto in tutto il mondo (da 32 anni è sulle tavole di oltre 70 Paesi). "L’annata 2024 – spiega Alessandro– si mantiene in linea con le annate degli ultimi anni in cui, è importante ribadirlo, il clima delle nostre zone ha subito importanti cambiamenti, con estati molto calde e siccitose che provocano maturazioni non regolari delle vigne. La conversione a metodi naturali e il miglioramento delle tecnologie di produzione ci permettono, nonostante questo, di realizzare un vino, e in particolare l’annata 2024, di grande acidità e freschezza, versatile e rotondo". Il Concerto 2024 è un vino particolarmente gastronomico, capace di abbinarsi a sapori e cucine molto diverse e per questo è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.