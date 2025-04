Iodonna.it - La cantante ha lanciato un messaggio di accettazione che riprende quello di altre vip, come Matilda De Angelis.

Leggi su Iodonna.it

"Anche Gaia Gozzi è stufa della perfezione. Laha scelto di mostrarsi senza filtri, condividendo con i suoi follower un aspetto della sua vita che normalmente si tende a nascondere: l’acne. Un gesto che parla di, ascolto di sé e consapevolezza del proprio corpo. Un tema importante in un mondo in cui la perfezione sembra essere la norma, ma che Gaia, con la sua sensibilità, ha voluto mettere in discussione. Gaia Gozzi, la regina dei talent a Sanremo guarda le foto Il post di Gaia Gozzi: un atto di consapevolezzaNel reel pubblicato su Instagram, accompagnato dalla sua canzone Chiamo io chiami tu, Gaia ha scritto un lungoin cui racconta il suo attuale stato d’animo e la sua esperienza con l’acne.