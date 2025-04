Lettera43.it - La campagna del Rn contro i giudici e la stampa francese sulla condanna di Marine Le Pen

Le Pen e il Rassemblement National non perdono tempo e passano al contrattacco. Dopo la sentenza di colpevolezza per appropriazione indebita di fondi Ue assieme ad altri otto eurodeputati (per un totale di 2,9 milioni di euro) che rischia di escludere la leader di estrema destra dalle Presidenziali del 2027, il partito chiede di velocizzare i tempi dell’appello in modo da permettere a Le Pen, in caso di mitigazione della sentenza, di correre comunque per l’Eliseo. E passa all’offensiva. I big di Rn, il presidente Jordan Bardella, Louis Aliot, Sébastien Chenu, e la nipote diMarion Maréchal sono infatti impegnati in una maratona mediatica per difendere la leader e puntare il ditoil sistema giudiziario.Il Rn invita alla mobilitazione popolare per «salvare la democrazia» e «sostenere»Bardella, il delfino di Le Pen, annunciando la sua partecipazione a CNews/Europe 1 per denunciare lo «scandalo democratico», su X ha postato una foto in cui abbraccia la leader.