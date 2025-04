Sport.quotidiano.net - La Bernardi in serie B1. Un’Accademia da applausi

Fine marzo è tempo delle gare a squadre per la Federazione Italiana Scherma. L’AccademiaFerrara si presenta con una formazione femminile inC1 ed una maschile ilB2 nella disciplina della spada. La massimaA1 sia maschile che femminile è quasi totalmente appannaggio delle formazioni militari. NelleA2, B1 e B2 (16 squadre cadauna) militano le migliori società italiane. Ad oggi quindi la squadra di spada maschile ferrarese è nelle prime 50 società italiane: non male calcolando che il totale delle società tesserate per la FIS sono oltre 200 in Italia. Sabato a Piacenza il maestro Riccardo Schiavina convoca Alessandro Poli, Pietro Baldazzi e l’altro maestro Fabio Quartarone. Dopo un breve consulto, al momento della formazione si decide di iscrivere anche Riccardo: sarà il più “vecchio” (classe 1989) di tutta la competizione.