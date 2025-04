Spettacolo.periodicodaily.com - “La Ballata del Trasimeno”: Da Mediometraggio a Mini Serie grazie a un Accordo con un Produttore Americano

Un fondo di investimentoscommette sul lago: il“Ladel” sta per trasformarsi in una. L’è stato firmato nei giorni scorsi e così ilnato dall’amore per il territorio umbro, presto finirà sul grande schermo.“Ladel”, Un Progetto di SuccessoUn importante sviluppo si profila per il lago, con il“Ladel” che si prepara a diventare una. Recentemente, è stato siglato uncon un fondo di investimento statunitense, aprendo le porte a una produzione che celebra il territorio umbro. Lasarà una nuova opportunità per portare la bellezza del Lagosul grande schermo.Presentato nel 2023, “Ladel” ha già avuto un percorso di successo, vincendo diversi premi in festival cinematografici sia in Italia che all’estero.