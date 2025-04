Laspunta.it - La ASL RM5 amplia gli appuntamenti per la Diabetologia e la Endocrinologia

Leggi su Laspunta.it

Da mercoledì 9 aprile la ASL Roma 5, attraverso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale diedl’offerta di servizi per i pazienti con diabete attivando nuove agende dipresso l’Ospedale A. Angelucci di Subiaco.L’iniziativa mira a migliorare l’accesso alle cure e la gestione della patologia delle persone dell’area sublacense con diabete di tipo 1 e 2, con un’attenzione particolare ai giovani, alle donne in gravidanza e alle persone in stato avanzato di malattia.Glisaranno disponibili dal 9 aprile ogni mercoledì dalle 9:00 alle 13:20 e dalle 14:20 alle 17:20. Le prestazioni saranno gestite dalla UOSDede le prenotazioni potranno essere effettuate tramite il CUP di Subiaco.La UOSDeddella ASL Roma 5 è il centro di riferimento per la cura, prevenzione ed educazione sul diabete mellito, e offre un’assistenza multidisciplinare su tutto il territorio.