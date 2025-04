Iodonna.it - La 14esima edizione del festival culturale "La Storia in Piazza", con particolare focus al confronto fra social, storia e dimensione virtuale.

Leggi su Iodonna.it

Genova, 31 mar. (askanews) – Quattro giorni di confronti, dibattiti e incontri molto frequentati: Palazzo Ducale a Genova ha visto ladel“Lain”, che quest’anno era dedicato a “Le piazze della”. Leggi anche › Il“FESCAAAL” torna a Milano «Abbiamo parlato sia di piazze politiche, sia di piazze economiche, sia di piazze del divertimento – ha detto ad askanews Carlotta Sorba, docente dicontemporanea all’Università di Padova e curatrice de Lain– quindi era veramente un tema che si prestava e per di più, come dire, in una società in qualche modo sempre più dematerializzata, l’idea invece di ritornare ai luoghi fisici e in cui si condivide in insieme non è male».