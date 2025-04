Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, permanenza in bianconero sempre più lontana: com’è cambiata la posizione del club. Rivelazione

di RedazionentusNews24piùsul futuro dell’attaccante francese in prestito dal PSGRandalavrebbemeno possibilità di rimanere allantus. A riferirlo è Sport Mediaset: il francese non sarebbe imprescindibile per Tudor ed il calo delle ultime settimane starebbe facendo cambiare idea alla dirigenza.La, infatti, dovrebbe sborsare cifre importanti per l’acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Ladiè così a rischio anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.Leggi suntusnews24.com