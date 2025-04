Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il prestito-bis adesso è più lontano. Ma non è solo “colpa” di Thiago Motta: tutti i motivi e la situazione aggiornata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il-bisè più. Ma non è” dell’esonero die laL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Randal, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain che il mercatoha acquisito con la formula delsecco nel corso dell’ultima sessione di gennaio.Se l’idea fino a poco tempo fa era quella di proporre un-bis con diritto di riscatto ora lo scenario più probabile è l’addio a fine stagione. Un po’ perchè non c’è più in panchina chi lo aveva voluto fortemente,, un po’ perchè il suo rendimento è vistosamente calato.Leggi suntusnews24.com